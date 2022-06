Cafés modernos e charmosos

Esse café, localizado no Reino Unido, é famoso por seu cuidado especial com todo o processo usado para fazer a bebida, desde as sementes até o momento em que está pronto para consumo na xícara do cliente. Isso significa um cuidado para saber detalhes da plantação e de quem faz parte das etapas de produção, de onde está vindo, se a distribuição dos lucros é justa, etc. A decoração do espaço é simples, colorida e moderna, já que mistura diferêntes referências e estilos de decoração para deixar o espaço com personalidade.