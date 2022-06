30 painéis de TV maravilhosos para deixar a sala linda

Uma das inovações recentes que vem conquistando cada vez mais consumidores, é a TV de tela plana. Seja de LED, LSD ou plasma, as televisões modernas trazem inúmeras vantagens como a melhor reprodução das cores, transmissão rápida e resolução dinâmica em múltiplos tamanhos e modelos. Além de ter sido uma novidade tecnológica para os amantes de cinema, games e entretenimento, os novos modelos de TV adaptam-se muito melhor ao estilo de vida moderno, já que possuem um design mais discreto e prático.

Se antes era necessário um grande móvel para apoiar as antigas TVs de tubo, agora um sistema funcional e objetivo pode ser implementado para suportar o equipamento. Estamos falando em painéis de apoio, uma solução inteligente que facilita o projeto da sala de TV contemporânea, poupando espaço, simplificando a rotina do lar e criando o ambiente perfeito para encerrar um dia cansativo. Outras decisões são essenciais para conformar um ambiente de estar confortável, a escolha certa dos mobiliários, acabamentos e decoração. Veja alguns conselhos para decorar uma sala de TV pequena e não se preocupe mais com o tamanho de seu espaço!

Hoje selecionamos diferentes projetos realizados pelos arquitetos do homify que trazem maravilhosos painéis em diversos acabamentos, assim ficará claro que as possibilidades de criar uma sala multimídia perfeita são inúmeras, dependendo apenas da área disponível, estilo dos moradores e tipo de TV existente. Veja a seguir nossas 30 dicas de painéis para uma sala encantadora!