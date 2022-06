45 armários de cozinha para se inspirar e deixar seu lar mais prático

O momento de planejar a cozinha é quando percebemos a importância da praticidade. Isso porque estamos lidando com um espaço essencialmente funcional, onde organização e simplicidade são aspectos que devem ser considerados para facilitar nosso dia-a-dia. Com tantos utensílios e alimentos para armazenar, os profissionais da arquitetura quebram a cabeça atrás de idéias inovadoras que tragam simplicidade à rotina da casa. E claro, não basta pensar apenas nos aspectos funcionais, mas os valores estéticos são igualmente relevantes, já que reflete nosso estilo e valores.

Hoje no homify vamos falar de um assunto fundamental para o projeto da cozinha dos sonhos: os armários! Com 45 exemplos de armários maravilhosos, não vai faltar inspiração e referência para seu livro de idéias pessoal. Separamos projetos para os mais diversos tamanhos e gostos, com uma vasta gama de cores, acabamentos e estilos.

Há muitas vantagens em planejar bem os seus armários, por exemplo obter espaços de armazenagem sob medida para suas necessidades, ou ainda alcançar as medidas especificas para sua área. Em geral, as cores mais usadas nas cozinhas é o branco, pois traz a sensação de limpeza e amplitude, porém apostar em cores diferentes e vibrantes é uma tendência crescente. Assim como o uso de acabamentos em madeira, afim de criar uma atmosfera aconchegante e confortável. E se você tem uma cozinha pequena, confira mais dicas simples para aumentar seu espaço.

Começaremos nossa visita por uma cozinha compacta, planejada pelo estúdio BL Design e Arquitectura, onde os armários são modernos, de cores inusitadas e garantem um melhor aproveitamento de área. Confira a seguir e desfrute desse tour!