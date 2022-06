7 grandes ideias para separar a cozinha da sala

As estantes e painéis são excelentes aliados na decoração de casa. Perfeitos se você pretende cobrir uma parede, ganhar mais espaço para organizar as coisas, tirar proveito dos espaços inúteis, ou mesmo separar ambientes. As prateleiras podem ser grandes ou pequenas. Com um design com a altura total do ambiente, ou em dimensões menores. E a melhor parte é que elas também são fáceis de instalar, personalizar e manter.

Outra opção econômica e original é a inclusão de um painel reforçado de papelão, madeira, metal ou compensado, com design perfurado. Esta opção permite que você faça diferentes desenhos, como a representação da Marilyn Monroe deste exemplo. Você também apostar em uma mensagem ou revesti-lo com papel de parede. Até mesmo deixá-lo como um quadro negro pode ser interessante para colocar lembretes diários e mensagens. Já pensou?!