5 reformas de cozinhas provam que transformação é sempre possível

Incrível!

A cozinha, que antes era separada do resto da casa, foi completamente liberta. Retiraram-se as paredes, apostando-se na amplitude e aproveitamento da luz natural através de muitas janelas. Nesta reforma impressionante, uma casa sem estilo passou a ter um novo conceito. Minimalista e moderna, mas com um delicioso toque de calor, proporcionado através dos pisos em madeira. Descubra mais sobre esta reforma aqui.