Um quarto de bebê é um reino de fantasia e sonho que recebe a criança com todo o conforto e beleza que ela merece e precisa. Além do berço, centro do espaço, o quarto conta também com uma cama de apoio e uma poltrona onde a mamãe amamenta o bebê com toda a tranquilidade.

Mas outro móvel importante é a cômoda, que durante um bom tempo vai servir de trocador na hora de deixar o bebê limpinho e perfumado, prontinho para o carinho ou para o sono. Uma boa cômoda precisa ser prática, apresentando nichos e gavetas para roupinhas, produtos de higiene e fraldas. E precisa ter um trocador macio que receba a criança com conforto e permita à mãe realizar as trocas de fralda com facilidade.

As cômodas infantis podem ter vários estilos e ser apresentadas em várias cores e materiais. Geralmente, elas combinam ou se harmonizam com os demais itens do mobiliário, de modo a conferir ao ambiente uma determinada característica ou estilo.

Reunimos a seguir 10 cômodas infantis que encantam qualquer um que adore bebês. Inspire-se nelas para planejar o quarto do seu herdeiro ou da sua princesa!