10 cozinhas americanas de arrasar!

Nesta cozinha americana planejada, temos uma estrutura clássica, de cozinha e balcão passa-prato, das mais simpáticas. Integrada com suavidade a todo o ambiente, essa cozinha americana investe nos tons mais neutros, justamente para não brigar com os diversos elementos decorativos existentes no ambiente, como o conjunto de luminárias, as banquetas que mesclam design tradicional e moderno, assim como outros móveis da sala. O piso de madeira acrescente uma dose de leveza ao ambiente, que conta ainda com um discreto, mas eficiente, projeto de iluminação.