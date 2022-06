Estilo: 10 mesas de jantar incríveis

Seja para o dia a dia de uma família média ou em momentos especiais, o conjunto de mesa com 6 cadeiras é uma das soluções mais tradicionais e conhecidas do décor de casas e apartamentos. Sem necessitar de muito espaço, as mesas com 6 cadeiras podem ocupar qualquer ambiente dentro da área de estar de uma residência, seja na sala de jantar ou até mesmo dentro da cozinha. Com as cozinhas americanas se tornando cada vez mais comuns nas residências, as mesas com 6 cadeiras são a solução perfeita para criar essa integração entre ambientes, atendendo às necessidades da cozinha e da sala de jantar com inteligência e funcionalidade.

Confira agora as melhores ideias para mesas com 6 cadeiras que o homify preparou para você.