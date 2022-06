13 ideias de nichos para deixar suas paredes modernas

As paredes são os espaços mais livres do lar. Como tal, existem inúmeras oportunidades para oferecer uma decoração que deixe os ambientes mais interessantes e proporcione uma personalidade mais especial ao lar. Cores, quadros artísticos, pôsteres, lâmpadas, papeis de parede, texturas, jardins verticais… as opções para incrementar os espaços vazios sem que, para isto, o ambiente pareça pesado.

Uma das opções mais eficazes não só para a decoração das paredes, como também para a organização dos ambientes, são os nichos. Com eles, podemos expor os objetos decorativos com algum destaque, além de, os próprios nichos trabalharem como elementos de decoração.

Seja com iluminação, cores ou formatos diferentes, os nichos certamente são escolhas que podem transformar completamente a decoração. Para demonstrar algumas das composições com estas peças, trouxemos um conjunto de 13 ideias incríveis com o uso destas peças tão versáteis para praticamente qualquer ambiente.

Por isso, siga conosco, confira a inspiração que pode contribuir perfeitamente com a beleza do seu lar e aproveite para inovar!