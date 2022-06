10 toldos perfeitos para quintais pequenos e grandes

Este toldo que nos lembra a vela de um veleiro, resulta em um dos tipos mais atrativos para cobrir espaços demasiadamente grandes. A cor branco se mantem dentro do tema náutico e é estruturada a partir de pilares de metal. Como a posição do sol varia e a capacidade de proteção destes toldos é limitada, recomenda-se usá-los para proteger a área de móveis de jardim, deixando o restante do espaço beneficiar-se do clima sem cobertura.