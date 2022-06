Essas 5 casas no interior de São Paulo têm fachadas de cair o queixo

Uma das principais características das curvas é que elas imprimem no edifício a sensação de movimento, conferindo-lhe um maior dinamismo. A fachada posterior da Casa Europa evidencia esta sensação de movimento. Aqui, não só as sacadas e a platibanda apresentam curvas sinuosas. O volume da escada, fechado com vidro verde, e a rampa de acesso à área de lazer seguem o traçado sinuoso do edifício. A piscina também exibe uma forma orgânica, que reforça a unidade do projeto e a elegância impecável da residência.

