10 quartos super femininos!

Na decoração deste quarto feminino, o edredom é, sem dúvida, o grande chamariz do ambiente. Confeccionado em tecido azul royal com estampas em branco e amarelo, esta peça traz charme beleza a este espaço. O contraste do azul com o amarelo anima o ambiente e muda todo o clima do local. As fronhas de travesseiro em uma versão um pouco mais escura oferecem movimento ao jogo de nuances e matizes.