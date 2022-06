Este micro apartamento vai te deixar de boca aberta!

A sala de estar, embora pequena, teve o espaço muito bem aproveitado com a escolha de móveis compactos, como o sofá sem braços e a mesa de centro, que pode ser facilmente deslocada. O piso de madeira dialoga com as peças de madeira aparente da estrutura original do edifício e trazem aconchego ao ambiente. O espelho entre as portas-janelas e a mesinha de madeira realçam a elegância e o estilo vintage da decoração.