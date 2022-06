Simples, mas maravilhosa, essa casa vai roubar seu coração

As generosas aberturas da residência são feitas de portas e janelas de correr, pintadas da mesma cor das superfícies externas. Quando todas as portas e janelas estão fechadas, a residência se transforma em uma caixa sólida e fechada. Este rigor formal do ambiente construído acentua ainda mais o contraste com os jardins e com a área verde que circunda a residência. De qualquer modo, os moradores desfrutam do conforto e praticidade de uma casa moderna e do contato com a natureza no amplo jardim da casa.

Se você é fascinado por jardins, confira este artigo com dicas para você ter um jardim fascinante.