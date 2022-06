Terreno estreito? Com 7,5 m de frente, essa casa arrasa!

O projeto distribuiu o programa de necessidades em dois pavimentos. Os espaços de convivência foram situados no pavimento térreo e os espaços íntimos foram situados no pavimento superior. Como a casa tem dois pavimentos, o projeto criou um pé-direito duplo no living room, no espaço onde está localizada a escada. Os espaços de convívio são todos integrados visualmente, apesar de algumas divisões como a própria escada e os vasos de plantas, que trazem a natureza para o interior da residência. Sob a escada criou-se também um pequeno jardim com plantas e pedrinhas.