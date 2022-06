10 mesas de cozinha que são um show!

Proporcionando leveza ao ambiente, a mesa em madeira MDF se complementa com cadeiras amarelas com design moderno. O tom claro das cadeiras se harmoniza com os armários superiores da cozinha. Por sua vez, os armários inferiores do gabinete da pia são claros, com tampo escuro. Entre a cozinha e a copa, uma bancada em madeira escura com bancos bege, além de um painel marrom e bege com motivos étnicos, serve de separação do espaço.