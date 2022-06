13 ideias para decorar a entrada de casas pequenas

Mais um exemplo de construção moderna, essa entrada de casa tem uma linda garagem com estrutura em light steel frame, que são essas vigas pretas de aço galvanizado. Além de ser uma opção mais sustentável e prática para a construção, também contribui com o visual da fachada, harmonizando com o bloco de concreto que faz o desenho da casa ter uma volumetria especial. À noite, a entrada ganha mais vida com o projeto de iluminação no caminho para a porta e nas plantas da garagem.