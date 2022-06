Casa estreita, mas cheia de boas ideias: conheça esse lar por dentro

Quando desejamos uma casa bem iluminada naturalmente e com jardins por todos os lados, optamos por terrenos amplos e construções que fiquem no meio do lote. Mas as vezes nosso terreno é tão pequenininho que mal parece caber uma casa completa.

Desafiando a lógica e a razão, a equipe criativa do escritório espanhol Arqubo Arquitectos trouxe até nós um projeto genial. Incorporada em um terreno super fininho, sua arquitetura venceu alguns andares para realizar uma casa moderna digna de novela.

Seu design minimalista encanta com lindos contrastes e interiores plenamente bem iluminados. Todas as necessidades dessa família foram resolvidas com louvor, através de seu desenho original e inteligente. Vamos conhecê-la?