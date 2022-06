36 ambientes clarinhos te dão ideias para decorar no estilo clean

O estilo minimalista trata sempre de desenvolver ambientes onde apenas enxergamos o essencial e estritamente necessário, conjugando sua estética clara com a funcionalidade do ambiente. No estilo minimalista, menos é sempre mais!

Como conseguir um espaço assim? Uma casa pensada com base no minimalismo pode ser um oásis de tranquilidade interior, um autêntico paraíso resguardado da distração externa. A primeira regra a seguir quando o assunto é minimalismo, é a organização: tudo deve estar em seu devido lugar e, quando não estiver mais em uso, deve ser guardado longe da vista. Além disso, a presença de luz e materiais naturais é a chave para um espaço realmente minimalista. Por último, lembre-se sempre que o branco é a cor predileta deste estilo, mas não é proibido acrescentar outras cores de maneira complementar.

Se você ama ambientes clarinhos e super organizados, procure inspiração nesse estilo através dos 36 espaços que reservamos para você. Certamente eles lhe deixarão de boca aberta e com a cabeça cheia de ideias!