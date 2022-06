40 cozinhas planejadas que você precisa ver para projetar a sua

A cozinha é um espaço familiar, único e funcional em nossa casa. É o centro para onde convergem todas as experiências, sabores, cheiros e toda a família em comunhão. É também o cenários dos melhores momentos, com paredes construídas por centenas de histórias e experiências.

A cozinha é provavelmente o coração de nossa casa, pois é um dos ambientes mais emblemáticos e importantes do lar. Desta forma, conhecendo seu papel essencial, trouxemos hoje reunidos 40 incríveis projetos cuidadosos e inspiradores de cozinhas. Modernas, rústicas, com metal, com madeira, coloridas e totalmente brancas. Dezenas de ideias para inspirá-lo a projetar agora mesmo sua própria cozinha. Esperamos que goste!