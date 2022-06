Casas rústicas: os refúgios mais aconchegantes!

A casa na montanha rodeada por natureza e com o riacho e passarinhos como música de fundo é a máxima da rusticidade e do refúgio ao caos cotidiano. Com a aposta frequente em pré-fabricados como uma tendência crescente, encontramos cada vez mais casas em madeira com charme rústico. É o caso do Cockatoos Nest, um refúgio no meio da natureza da floresta australiana onde não falta uma varanda, telhado inclinado suportado por vigas e um interior com ampla lareira emoldurada de tijolos. E em toda a volta podemos encontrar áreas envidraçadas que revisitam a arquitetura moderna, deixando entrar as cores da natureza que contribuem para a rusticidade dos ambientes.