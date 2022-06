Cabeceiras lindas para decorar seu quarto!

Começamos com um exemplo cuja cabeceira de cama se estende pela parede. Ainda que seja uma opção mais incomum no que diz respeito à cabeceira de cama, achamos importante apresentar esta possibilidade. Se quisermos olhar detalhadamente, teremos que admitir que são as almofadas cinzentas – exatamente no mesmo tecido em que a cama está forrada – que se afirmam enquanto cabeceira de cama. No entanto, o detalhe mais divertido é precisamente a frase no painel de madeira que de alguma forma envolve a cama. Uma opção super romântica e original, uma celebração do amor todos os dias antes de dormir e ao acordar.