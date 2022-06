Cozinhas lindas e super completas!

Nesta cozinha que divide o ambiente com a sala de estar, ou jantar, cada espaço precisa foi aproveitado para que esse cômodo ser parte fiel da decoração da casa. Vale assumir que os elementos da cozinha se misture com os objetos de decoração, utilizando móveis e objetos cromados e em cores sóbrias, de estilo sofisticado e discreto que se conectam com a estrutura da casa. A estante com prateleiras, deixa a mostra os utensílios de cozinha que se misturam harmoniosamente com a decoração. A casa tem a decoração descontraída com elementos naturais, que misturado com a decoração mais industrial formam um clima atraente e intimista.