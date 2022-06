21 mesas de jantar maravilhosas para casas pequenas e grandes

Se um dos cantos mais especiais da sua casa é a sala de jantar, já sabemos que você é amante das reuniões com familiares e amigos. Quando abrimos a porta de casa para os momentos de festividade queremos ter os ambientes mais confortáveis para receber as pessoas queridas, e portanto passamos meses planejando tais espaços. Ao falar em sala de jantar, a mesa é, sem dúvidas, a peça coringa. Porém não é uma tarefa fácil planejar tamanho, acabamento, formato e um preço que caiba no bolso.

Para casas pequenas, mesas de 4 lugares ou retráteis são uma boa pedida para compor a sala de jantar. Por outro lado, quem tem mais área pode optar por mesas retangulares mais amplas. O importante é que o conjunto de mesa e cadeiras caia como um brinco em sua sala de estar, pois assim como todo mobiliário, estar em harmonia com os outros elementos é essencial para conformar um ambiente aconchegante e acolhedor. Confira também dicas criativas de organizar sua sala de jantar!

Hoje no homify preparamos um artigo com 21 modelos de mesa de jantar nos mais diversos padrões, capaz de agradar todos os nossos leitores. Conheça projetos inspiradores criados por arquitetos e decoradores.