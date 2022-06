21 portas de madeira lindas para se inspirar e ter em casa

Ao projetar uma casa, muito tem de ser pensado antes da execução. O projeto arquitetônico, portanto, passa por diferentes fases. Dentre todas as decisões feitas no processo, um dos elementos fundamentais que cabe ao arquiteto e cliente escolherem juntos são as portas. Por ser um elemento tão comum e presente em todos os lugares pelo que passamos diariamente, talvez muitos estilos nos passem desapercebidos.

Durante a escolha deve-se considerar diferentes critérios como segurança, praticidade, aparência, isolamento e tendências. Normalmente escolhe-se para o interior portas de diferentes tamanhos de acordo com a função de cada cômodo e por uma questão de praticidade e harmonia opta-se por um estilo para as portas de banheiros e quartos. No entanto, quando um ambiente merece relevância uma boa pedida é escolher uma porta especial para tal, assim como portas de correr vão muito bem em espaços compactos ou parcialmente integrados. E como já sabemos, a porta de entrada é o cartão de visitas do nosso lar, assim é interessante tal escolha estar de acordo com o restante da casa conformando certa regularidade e harmonia estética. Em relação a funcionalidade, veja por exemplo como utilizar portas de correr para ganhar espaço!

Para ajudar essa escolha, preparamos o artigo de hoje com diferentes opções de portas em madeira para que sirva de motivação na proteção e renovação de sua casa, abrindo com uma linda entrada projetada pelo estúdio Pascali Semerdjan Arquitetos!