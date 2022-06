Cortinas ideais para quartos de bebê!

Pode parecer apenas um detalhe, mas a cortina é um elemento que requer total atenção e cautela na hora da decoração do quarto do bebê. A chegada de um bebê é um momento único para os pais. Sendo assim, vale se atentar a todos os mínimos cuidados antes do nascimento do bebê para que tudo corra da melhor maneira no décor.

As cortinas para quarto de bebê têm uma função muito mais do que decorativa, estes artigos podem ser usados para climatizar o ambiente, principalmente quanto a temperatura e quanto a luminosidade ideais.

Uma cortina de bebê de boa qualidade e confeccionada com os materiais certos pode trazer uma área de privacidade para o bebê, onde ele poderá relaxar a desfrutar de um sono tranquilo e profundo. Algumas das cortinas são produzidas em materiais hipoalergênicos, evitando que o bebê desenvolva alergia quanto a tecidos.

Para te ajudar nesta missão, selecionamos 10 modelos de cortinas básicas e ideais para quartos de bebê.