30 geladeiras maravilhosas para casas pequenas e grandes

Ao projetar nosso lar estamos sempre em buscar dos ambientes perfeitos, que sejam ideias para abrigar ao mesmo tempo nossa história e momentos felizes com a família e os amigos. Uma tendência crescente é a execução de cozinhas abertas e integradas às salas, onde atividades sociais tem mais oportunidades para desenrolar-se. A rotina moderna pede cada vez mais espaços práticos e flexíveis que se adequem as diversas situações diárias.

No entanto, o conceito do ambiente ideal é muito relativo e varia de acordo com os residentes de uma casa e sua vida e convívio cotidiano. O que não deixa dúvidas são alguns elementos para conformar uma cozinha perfeita, confira dicas para renovar sua cozinha sem gastar muito! Por ser um espaço essencialmente funcional, a cozinha ideal pede por equipamentos modernos, duradouros e de design interessante, afinal de contas estes serão os grandes protagonistas do ambiente. A geladeira é uma invenção tecnológica que revolucionou nossas vidas, logo merece uma atenção especial na hora de escolher a melhor opção.

Hoje, o mercado nos reserva muitas opções de geladeiras incríveis nas mais variadas cores, tamanhos e estilos. Além de levar em consideração o estilo e cor da geladeira, que deve conversar com o restante da cozinha, o tamanho é um aspecto muito importante dependendo da quantidade de pessoas que compartilham a residência. Por exemplo uma pessoa que vive só pode se satisfazer com um frigobar, enquanto uma família poderá precisar de uma geladeira dupla ou um freezer.

Opções é o que não falta no artigo que preparamos para você, venha conosco e confira a seguir geladeiras maravilhosas para todos os estilos de projetos realizados por arquitetos e decoradores.