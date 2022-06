Flores na decoração: 35 ideias para deixar sua casa mais linda

A decoração é parte integral de nossas moradias e é a partir de tal que fazemos nossa personalidade refletir em nossas casas. Cada objeto que escolhemos para os mais diversos ambientes trazem consigo uma história sobre nós. Mas nem toda a decoração precisa ser feita a partir de objetos, que tal inserir um toque de natureza ao seu lar? Flores são uma forma delicada e natural de decorar espaços internos ou externos, transformando qualquer área em um ambiente alegre e bem cuidado. Em geral, espaços que contém flores transmitem o carinho e cuidado de seus moradores com o lar.

Além de uma maneira delicada e carinhosa de enfeitar a casa, as flores são um recurso bastante econômico, uma vez que a escolha certeira traz elementos duradouros que não pedem a substituição frequente. Para muitos, plantar é um hobby e pode ser levado para dentro de casa criando-se por exemplo pequenas hortas para a cozinha, ou então montando seus próprios arranjos de flores para a sala de estar. No entanto, o cultivo e manutenção de vegetais pede uma certa atenção em relação aos cuidados, quantidade de luz e ar que cada espécie necessita. Portanto, para os menos experientes sempre vale a pena buscar ajuda de profissionais em lojas especializadas para receber as devidas informações.

Hoje no homify você vai conferir uma lista ambientes decorados com flores para te inspirar a renovar seus ambientes sem gastar muito. Mais do que diferentes espécies preparamos também diferentes vasos e soluções criativas para inovar na sua decoração e para ainda mais estímulo, não perca 9 jardins verticais para casas grandes ou pequenas! Começando pelo trabalho delicado do Decorare Studio de Arquitetura, inicie sua tour por essas incríveis decorações.