30 ambientes maravilhosos revestidos com porcelanato

A limpeza deve ser feita com cuidado e em duas etapas: a primeira deve ser remover as impurezas da superfície com o uso de vassoura, MOP ou aspirador de pó que não arranhe o piso.

Na segunda etapa, utilize um balde com água e poucas gotas de detergente neutro, aplicando essa mistura com o uso de um pano macio ou esfregão no piso. Passe cuidadosamente e enxugue com um pano seco.

Você pode utilizar ainda outros produtos específicos para a limpeza de piso, evitando produtos que contenham ácido fluorídrico, que pode danificar definitivamente a superfície do piso.