Hora de escolher o piso para a sua casa

Você finalmente decidiu reformar a casa inteira, do jardim ao telhado, e ficou com uma lista gigante de coisas a decidir. Talvez uma boa idéia seja a de começar decidindo um dos itens mais básicos de todos: o chão! Que tipo de piso você gostaria para a sua casa? As opções variam muito e todas possuem vantagens e desvantagens. Dependendo do material que você escolher, o preço será mais alto ou mais baixo, mas nós precisamos também considerar a resistência e a durabilidade do produto, o processo de instalação e, uma vez instalado, como se dará a manutenção e a limpeza dele. Você deveria considerar todos os itens dessa lista antes de escolher, além, é claro, de um dos itens mais importantes: a estética. Você prefere algo mais moderno ou mais tradicional? Claro, escuro, piso, assoalho, concreto? Essa decisão não deixa de ser difícil, dada a variedade de opções disponíveis nas lojas. Hoje falaremos um pouco sobre opções de materiais para o chão da sua casa, e te daremos alguns exemplos que com certeza te ajudarão e decidir sobre a melhor opção.