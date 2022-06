Com 55 m², apartamento tem boas ideias para espaços pequenos

Além do painel de espelhos verticais, a sala de jantar é composta de uma mesa de jantar com tampo de vidro e suporte de madeira, de cadeiras de estrutura de madeira com estofados, de um banco situado junto ao canto, de três pendentes da Tom Dixon, de cor preta, e de um painel com texturizado e com luzes embutidas, que realçam a elegância e a sofisticação do ambiente. O projeto combina a iluminação direta, com os pendentes, e iluminação indireta, embutida no painel, tornando o espaço mais aconchegante.