Minipiscina e jardim simples: esta casa rústica no interior é um sonho

Nem todo projeto se preocupa com o hall de entrada, que é também um espaço importante, que serve de transição entre o espaço exterior e o interior da casa. Neste projeto o hall de entrada foi decorado com um aparador de madeira, que serve de apoio para objetos decorativos, com um espelho com moldura de madeira e com duas arandelas. Os móveis de madeira dialogam com a porta de entrada também feita de madeira e dão um toque rústico ao ambiente.