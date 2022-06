Linda e sustentável, casa de tijolinho tem jardim dos sonhos

Nosso lar é uma das maneiras de demonstrarmos ao mundo como somos. E para cada estilo de casa, sempre haverá um com o qual nos identifiquemos mais, seja, o minimalista, tropical, rústico, moderno e etc., no entanto, hoje, conheceremos uma casinha que dificilmente segue as regras dos estilos que já conhecemos.

Com a ideia de ser construída com baixo custo, onde foram utilizados materiais reciclados e de fácil encontro. Internamente, as divisões foram construídas apenas para demarcar os espaços dos banheiros, fazendo com que os demais ambientes estejam perfeitamente integrados em todo o espaço.

Divida em dois pavimentos, no andar superior, não veremos cobertura. O espaço aberto com visão livre para o céu traz como possibilidade a integração plena com os ambientes naturais. Desta maneira, a pequena casa mostra um resultado arquitetônico único, criativo e que nos surpreende a cada detalhe.

Ficou curioso? Então, siga conosco pelas imagens abaixo e conheça um pouco mais sobre este incrível projeto do escritório indiano, Biome Environmental Solutions Limited.