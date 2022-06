TOP 5: Jardins verticais simples e outras ideias para o quintal

Como usar o quintal e deixá-lo melhor e mais interessante? Esta semana a comunidade homify estava muito interessada no tema. Entre os artigos mais lidos nos últimos dias incluem-se três textos sobre jardins simples e a história de um pai que construiu uma casa nos fundos do terreno para as filhas adultas. Além disso, um lar brasileiro com um belo jardim na entrada arrancou suspiros. Está pensando em deixar seu quintal charmoso? Mãos à obra!