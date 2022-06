Tapetes & Carpetes

As estampas de carpetes não necessariamente precisam ser chamativas e vibrantes para causar um impacto. Utilizar paletas de cores como cinza e branco, em desenhos simples como ondas ou zique zagues, já deixam o cômodo com uma cara totalmente nova e elegante. Muitas vezes prestamos muita atenção no quanto as paredes e os móveis dão movimento ao espaço, e acabamos esquecendo do chão. Mas isso não deveria acontecer. Esse exemplo nos mostra bem o porquê carpetes não deveriam sair de moda nunca, e seus pés agradecerão quando tocarem as texturas macias ao pisar no chão pela primeira vez de manhã.