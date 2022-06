Humilde e incrível, casa arrasa com soluções de baixo custo

Os materiais de acabamentos e o projeto de interiores demandam um gasto significativo. Que tal simplificar nos revestimentos do piso e das paredes sem prejuízo para as qualidades estéticas e para o conforto do ambiente? Este projeto optou por um piso cimentício, mesmo material que reveste as superfícies externas e a maior parte das superfícies internas. No interior da residência, algumas poucas paredes ganharam uma cor verde e vibrante, para contrastar com as superfícies neutras e dar mais personalidade ao ambiente. Revestimentos diferenciados podem ser utilizados em algum detalhe, valorizando ainda mais sua presença, como neste projeto, no qual uma faixa de ladrilhos se estende desde a bancada até a parede da sala de estar.