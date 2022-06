8 dicas para evitar erros comuns na decoração

É muito fácil encontrar um determinado tom de cor que amamos para cobrir as paredes, por outro lado, nem sempre é fácil encontrar as melhores opções para que os tecidos possam combinar perfeitamente com o cenário. Portanto, antes de definir por qual cor pintar o espaço, tenha em mente quais os principais tecidos de cama e cortina você tem no ambiente. Desta maneira ficará mais fácil fazer composições mais harmoniosas.

Lembre-se de que a decisão contrária também vale. Para isto, a principal dica é comprar mais do que 3 conjuntos de tecidos para a cama e que combinem com as cores da parede. Desta maneira, a boa decoração do espaço estará garantida por mais tempo.