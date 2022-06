Feita de blocos de concreto, casa ficou chique e elegante

Em geral, as casas feitas de alvenaria de tijolos são rebocadas e posteriormente pintadas para dar um aspecto mais liso e bem acabado às superfícies externas e internas. Mas o papel do arquiteto também é inovar e quebrar paradigmas, seja por questões técnicas, econômicas ou estéticas. No caso desta casa, construída com blocos de concreto, o arquiteto inovou ao deixá-los sem acabamentos, de modo a valorizar a estética brutalista dos blocos e também reduzir os custos da obra.

Hoje apresentamos uma casa diferente do que estamos acostumados a mostrar aqui. Você vai notar que a residência foi construída com blocos estruturais de concreto que dispensam o uso de pilares e foram empregados sem acabamento, exibindo sua aparência crua. Além da proposta estética ousada, o projeto de interiores da residência faz uso de soluções simples e baratas, que priorizam o conforto e a funcionalidade.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta residência brutalista com ótimas ideias para uma construção e decoração de baixo custo? Então confira a seguir mais imagens e mais detalhes desta casa singular, com soluções surpreendentes que vão te agradar em cheio. As imagens são de autoria de Oscar Hernández – Fotografias de Arquitetura.