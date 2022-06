O antes e depois de 3 fachadas vai trazer ideias para mudar a sua

Com talento, os resultados incríveis aparecem. A mudança completa desta casa é de encher os olhos. Liderada pelos profissionais do escritório mexicano Tres Design Estudio, a casa passou a ganhar uma presença mais vibrante com as cores escolhidas, que foram excelentes para destacar os diferentes volumes frontais da construção.

O piso superior foi redesenhado com a presença de uma pérgola que faz ótimo conjunto com o portão abaixo, trazendo unidade e harmonia na construção. O resultado é um lar com aparência moderna e muito mais feliz do que antes.