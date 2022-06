6 sugestões para voltar a se apaixonar pela sua casa

O primeiro passo para dar personalidade a um hall ultrapassado, é repensar suas cores. Descubra aquela que tem mais a ver com você, mas não deixe de considerar as apostas fortes e vibrantes. Cores alegres energizam ambientes, renovam a atmosfera e garantem uma bela surpresa aos convidados. Em ambientes menores, podem ser consideradas também, mas em menor quantidade e com muita cautela. E para deixar tudo ainda mais interessante, não deixe de contar com muita luz, seja natural ou artificial. Inspire-se neste exemplo do escritório La Hally Architect.