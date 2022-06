Casa de campo rústica em Itupeva (SP) tem jardim gigantesco

Rusticidade, calma e bom gosto tornam essa casa de campo um sonho de consumo. Buscando trazer para suas vidas todos os benefícios do contato com a natureza, uma família com 3 filhos buscou uma ajuda de excelência. Nas mãos do arquiteto e paisagista Eduardo Novaes, sua casa de campo ganhou uma nova e agradável dimensão. Antes da primeira fase da reforma, a área de lazer externa carecia de manutenção e tinha deficiências irrecuperáveis. Em especial a piscina, que ocupava grande parte do terreno, não estava compatível com o conforto e condições necessárias para seu aproveitamento.

Com um olhar experiente e comprometido, o arquiteto resolveu todas as deficiências, propondo uma nova piscina com solário e um paisagismo adequado à beleza do lugar. A reforma fez tanto sucesso que, em uma fase seguinte após alguns anos, foi preciso ampliar e trazer mais ambientes para acompanhar a nova demanda desta casa de campo familiar.

Como resultado, implementou-se uma nova edificação no terreno, com suíte de hospedes e uma área de spa com ofurô. Além desses elementos, os proprietários também solicitaram uma expansão do lazer, com uma longa área de pergolado e churrasqueira. Assim, estaria completo o mais cuidadoso e acolhedor recanto de descanso e contato com as maravilhas naturais.

Conheça a seguir todos os detalhes deste projeto!