10 dicas de decoração para salas pequenas

Uma variação do exemplo anterior é preservar uma das paredes da sala de estar, no caso a parede atrás da televisão suspensa, em sua alvenaria pura. Se ela não for bonita ou chamativa, você pode assentar um fileira de tijolinhos vermelhos para que eles ali sirvam como uma bela decoração, um excelente e rústico contraste com a tecnologia luminosa da televisão!