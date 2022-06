Apartamento de 70 m² tem 6 boas ideias para lares pequenos

Não é porque o banheiro é pequeno que ele não mereça ou não tenha condições de um tratamento diferenciado e esteticamente relevante. O móvel do banheiro da suíte deste apartamento, por exemplo, recebeu portas laqueadas em total harmonia com o tampo em tons neutros. Mas o destaque é mesmo o conceito que se manifesta no desenho geométrico das portas, que as torna únicas e especiais.