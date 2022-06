9 ideias de quintal para serem copiadas urgentemente

Deixar o pátio como parte do próprio lar é uma questão de escolhas certas. Neste projeto, a posição do sofá alongado de material impermeável à beira da varanda, traz a sensação de acolhimento como parte do lar. O detalhe com as palmeiras e as pedras alinhadas marcando a trilha, levam o olhar para o interior do lar, criando uma conexão visual inconsciente.