Casinha de madeira bem projetada vai te inspirar a construir uma

No Brasil as pessoas amam ou detestam as construções em madeira. Muita gente vê vantagens nas casas de madeira, em comparação com materiais tradicionais como o concreto, o aço e tijolos.

A madeira é um material bastante versátil, altamente resistente e muito mais barato do que o concreto, por exemplo. Este projeto é uma casa de baixo custo, mas que também preocupou com as questões estéticas. As superfícies de madeira foram pintadas de cores distintas e combinadas com amplas aberturas envidraçadas.