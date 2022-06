Casa de tijolinhos de 100 m² tem decoração linda e econômica

Além de ser jogador de futebol, o proprietário da casa é um fanático pelo esporte. Fã do Liverpool da Inglaterra e do Kashiwa Reysol do Japão, ele fez questão de reservar um espaço na casa para dedicar a sua paixão. O mezanino foi criado para servir como um futuro museu particular do futebol, no qual o proprietário pretende armazenar e expor objetos e uniformes que contarão sua admiração por este esporte bastante popular também no Japão. Para o delírio do proprietário, em dias de jogos do Kashiwa, é possível ouvir da sua casa os gritos da torcida, que viajam com o vento os 500 metros até a sua casa.