Com apenas 93 m², casa de madeira é mais ampla do que parece

O living room possui aberturas nas suas duas extremidades, de modo a promover a ventilação natural cruzada. Mas na parte voltada para os fundos do terreno, onde há uma área verde exuberante, o projeto criou um terraço com deck de madeira que se projeta em direção ao bosque, servindo como extensão do espaço de convívio. As generosas portas de vidro integram o living ao terraço e inundam o interior de luz natural.

