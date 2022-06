Antes e depois: casinha velha ficou linda depois da reforma

Este é o primeiro retrato do interior de um lar feliz. O novo lar agora conta com pé-direito duplo e novo pavimento superior, resultando em espaços maiores, mais fluídos e mais agradáveis.

As paredes e teto branco reforçam a presença da iluminação no local, resultando em ambientes mais acolhedores. Para reformar o piso, o revestimento em vinílico com textura de madeira foi a opção perfeita para tornar o espaço aconchegante. Na mobília, as cores vibrantes do sofá e das plantas, dão um toque a mais de alegria no espaço.