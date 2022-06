Com 110 m², casa tem estrutura de madeira e muita luz natural

A residência apresenta uma forma abstrata, composta de volumes salientes que produzem um intrigante jogo de luzes e sombras, projetadas nas superfícies predominantemente brancas. As esquadrias metálicas, pintadas de preto, contrastam com as paredes brancas, quebrando o domínio do branco. Os planos inclinados do telhado dialogam com a silhueta das construções vizinhas e serviram para gerar ambientes com um pé-direito mais alto. A garagem é composta de uma estrutura independente feita de aço e coberta com material translúcido.