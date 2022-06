8 maneiras criativas de organizar sua sala de jantar

Este projeto nos mostra alguns importantes truques para ganhar espaço na organização da sala de jantar. O espaço em formato de corredor levou à escolha de um banco de maior comprimento junto à parede branca, tornando a peça quase invisível.

A mesa de jantar com tampo de madeira é simples e compõe ótimo conjunto com o piso do ambiente. Já, a escolha das cadeiras sem braços, possibilita que o móvel seja guardado de maneira prática embaixo da mesa, o que acaba por liberar mais espaço no corredor. Para dar mais personalidade ao local, foram escolhidas a iluminação em LED, luminárias modernas sobre a mesa e lâmpadas de iluminação direta na cozinha.